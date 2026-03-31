«Разрешаю. С Богом!»: Путин дал команду на запуск транспортных объектов

Президент Владимир Путин запустил в эксплуатацию несколько объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

«Разрешаю. С Богом!» — скомандовал глава государства в ответ на просьбу министра транспорта Андрея Никитина.

В общей сложности открыли два объекта: новый пассажирский терминал в аэропорту Благовещенска и первый этап Багаевского гидроузла в Ростовской области. Кроме этого, началось строительство следующего этапа Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, а по участку федеральной трассы «Восток» до Казани стартовали беспилотные грузовики.

