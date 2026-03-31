Позитив для транспортной отрасли: какие объекты открыли с участием Путина

Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов транспортной инфраструктуры. Что заработает в России с сегодняшнего дня и какую пользу принесет — в материале 360.ru.

Аэровокзал Благовещенска

В аэропорту Благовещенска (Игнатьево) имени Муравьева-Амурского сдают в эксплуатацию новый пассажирский терминал.

Строительство велось с 2021 года, в проект инвестировали свыше 13 миллиардов рублей. Планируется, что он сможет обслуживать до тысячи пассажиров в час, в нем есть три телескопических трапа и комфортный бизнес-зал. Рядом расширили парковку — теперь на ней одновременно могут стоять до 600 автомобилей.

Сейчас рейсы из аэропорта связывают город с Владивостоком, Иркутском, Красноярском, Москвой и другими городами России, а также Китаем и Вьетнамом.

«В прошлом году аэропорт Благовещенска принял более одного миллиона пассажиров», — заявил вице-премьер Виталий Савельев.