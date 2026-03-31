Позитив для транспортной отрасли: какие объекты открыли с участием Путина
Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов транспортной инфраструктуры. Что заработает в России с сегодняшнего дня и какую пользу принесет — в материале 360.ru.
Аэровокзал Благовещенска
В аэропорту Благовещенска (Игнатьево) имени Муравьева-Амурского сдают в эксплуатацию новый пассажирский терминал.
Строительство велось с 2021 года, в проект инвестировали свыше 13 миллиардов рублей. Планируется, что он сможет обслуживать до тысячи пассажиров в час, в нем есть три телескопических трапа и комфортный бизнес-зал. Рядом расширили парковку — теперь на ней одновременно могут стоять до 600 автомобилей.
Сейчас рейсы из аэропорта связывают город с Владивостоком, Иркутском, Красноярском, Москвой и другими городами России, а также Китаем и Вьетнамом.
«В прошлом году аэропорт Благовещенска принял более одного миллиона пассажиров», — заявил вице-премьер Виталий Савельев.
Багаевский гидроузел
Первый этап Багаевского гидроузла возвели в Ростовской области на реке Дон.
«Уникальный проект. Уникальность его в том, что действительно, лет 40 мы ничего подобного не строили», — отметил министр транспорта Андрей Никитин.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь рассказывал, что строительство объекта позволит частично решить проблему обмеления реки, а также увеличить пропускную способность региональных речных путей. Таким образом, гидроузел будет способствовать развитию судоходства, рыболовства и мелиорации в регионе.
Полностью достроить его планируется к 2028 году.
Широтная магистраль скоростного движения
Несколько дней назад Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения — от Витебского проспекта до Софийской улицы. Цель проекта — связать окраины города в обход центра и разгрузить существующие автомагистрали.
«При нашей плотной городской застройке 76% дороги пройдет по эстакадам», — добавил губернатор Александр Беглов.
Первый участок, открытый в конце 2024 года, связал проспект с Западным скоростным диаметром. В будущем планируется провести дорогу до Кольцевой автодороги к северу от Кудрово, а затем — до Всеволожска.
Беспилотные грузовики по трассе «Восток»
С сегодняшнего дня единый коридор беспилотных грузовиков соединит Санкт-Петербург и Казань. В перспективе география проекта расширится и на другие федеральные трассы.
«У нас, по-моему, 13 миллионов километров беспилотники прошли на дорогах безаварийно», — отметил президент Владимир Путин.
В феврале генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявил, что в будущем беспилотным станет весь коммерческий транспорт, а пока следует уделять внимание комфорту водителей.