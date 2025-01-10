Разгневанные екатеринбуржцы заклеили листовками столбы, чтобы к ним приехали автобусы

В Екатеринбурге на фонарных столбах появились объявления о плохой работе перевозчика «АвтоПлюс». Листовки расклеили возмущенные пассажиры 113-го маршрута, связывающего Екатеринбург с Арамилем, Патрушами и поселком Бобровский, сообщило издание E1.RU .

Люди жалуются, что автобусы № 113 регулярно ходят с перебоями. В конце 2024 года пассажиры создали в социальной сети инициативную группу, чтобы подать коллективную жалобу на компанию «Авто-Плюс».

Пассажирам приходится долго стоять на морозе в ожидании автобуса. Из-за этого они иногда опаздывают на работу, а иногда и вовсе не дожидаются транспорта, и им приходится тратить деньги на такси. Рейсы автобусов регулярно отменяют.

Один из координаторов группы активистов Александр Шпаков в беседе с корреспондентом E1.RU рассказал, что ситуация с рейсами № 113 остается неизменной уже несколько месяцев. Ежедневно множеству людей необходимо ездить из области в Екатеринбург на работу, учебу и по другим делам.

В Подмосковье власти внимательно следят за работой общественного транспорта. Ранее

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу автобусов на маршрутах № 26 и № 38. Во время инспекции выяснилось, что для улучшения ситуации необходимо увеличить количество автобусов и сократить интервалы между рейсами.