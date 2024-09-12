Глава Лосино-Петровского Джеглав проверил работу общественного транспорта

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проинспектировал работу общественного транспорта, сосредоточив внимание на маршрутах № 26 и № 38. Это стало ответом на многочисленные жалобы жителей, касающиеся несвоевременного прибытия автобусов № 38 и нехватки мест в часы пик.

С 10 сентября обслуживание маршрута № 38 перешло к «Мострансавто», однако расписание осталось прежним. В ходе проверки было выявлено, что для улучшения ситуации необходимо увеличить количество автобусов и сократить интервалы между рейсами. Несмотря на высокий спрос, все пассажиры смогли уехать, что свидетельствует о стремлении решить проблему.

Жители деревни Осеево также выразили обеспокоенность недостаточным количеством утренних рейсов автобуса № 26, которым многие школьники добираются до учебных заведений.

В связи с этим в рамках рабочей группы Московской области будет предложено добавить дополнительный рейс в 7:30. О принятом решении жители будут своевременно проинформированы.

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