Расписание поездов на МЦД-3 изменится в начале апреля из-за капремонта

Расписание поездов на Третьем диаметре изменится с 1 по 10 апреля из-за капитального ремонта путевой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, по будням после 23 часов интервалы вырастут до 30 минут, а в воскресенье, 5 апреля, они будут составлять от 20 минут на Казанском направлении до 40 на Ленинградском и станции Митьково.

Часть поездов отменят, часть пройдут по другому расписанию и, возможно, пропустят некоторые остановки.

С 29 марта в ночное время выросли интервалы движения поездов на МЦК из-за проседания платформы и ремонтных работ на станции «Нижегородская». Технологические окна запланировали до 16 апреля. Часть поездов будут следовать по реверсивной схеме.