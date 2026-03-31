Расписание поездов на МЦД-3 изменится в начале апреля из-за капремонта
Расписание поездов на Третьем диаметре изменится с 1 по 10 апреля из-за капитального ремонта путевой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
В частности, по будням после 23 часов интервалы вырастут до 30 минут, а в воскресенье, 5 апреля, они будут составлять от 20 минут на Казанском направлении до 40 на Ленинградском и станции Митьково.
Часть поездов отменят, часть пройдут по другому расписанию и, возможно, пропустят некоторые остановки.
С 29 марта в ночное время выросли интервалы движения поездов на МЦК из-за проседания платформы и ремонтных работ на станции «Нижегородская». Технологические окна запланировали до 16 апреля. Часть поездов будут следовать по реверсивной схеме.