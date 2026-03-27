Поезда МЦК будут реже ходить в ночные часы с 29 марта

«Интервал движения на МЦК будет увеличен в ночное время с 29 марта в связи с проведением подготовительных работ по восстановлению части платформы на станции „Нижегородская“», — уточнил собеседник агентства.

Он сообщил, что технологические «окна» запланировали с 29 по 31 марта и с 1 по 16 апреля. Исключением станет ночь с 11 на 12 апреля, в интервале между 23:00 и 05:40. В этот период временно будут закрывать участок первого пути, проходящий около платформы «Нижегородская», для движения поездов по часовой стрелке.

На участке от «Нижегородской» до «Дубровки» в период с 23:40 до 05:40 поезда будут следовать по соседнему пути в реверсивном режиме. Пассажиров, следующих в сторону «Угрешской», будут сажать и высаживать на другой стороне островной платформы на «Нижегородской». Кроме того, часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам, а несколько вообще вывели из расписания, чтобы можно было пропускать поезда по одному пути в обе стороны.

Станцию МЦК «Нижегородская» закрыли из-за проседания платформы в начале года.