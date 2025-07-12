Расписание электричек на МЦД-4 изменилось из-за проблем с одним из поездов

Из-за вынужденной остановки поезда на станции Площадь трех вокзалов изменилось движение электричек на МЦД-4. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 18:07 по техническим причинам на станции Площадь трех вокзалов совершил вынужденную остановку пригородный поезд № 7477 Апрелевка—Железнодорожная. В связи с этим в настоящее время электрички на МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом», — объявили железнодорожники.

От станции Площадь трех вокзалов до Серпа и Молота составы ездили по одному пути в реверсивном режиме, из них некоторые, от Железнодорожной в сторону Апрелевки, только до Нижегородской. За два часа специалисты восстановили движение по обоим путям, но в сторону Железнодорожной поезда следовали без остановки на Площади трех вокзалов.

Ранее городские службы временно закрыли проезд по внешней стороне МКАД из-за подтопления. Вода разлилась по магистрали в районе съезда № 15.