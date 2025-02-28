Аэропорт Шереметьево приостановил работу

Московский аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать и отправлять воздушные суда. Это связано с обеспечением безопасности, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:41 временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево», — объявил представитель агентства Артем Кореняко.

Аэропорт временно прекратил принимать и выпускать рейсы. Службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи принимают необходимые в таких случаях меры.

Ранее в Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» с неисправной радиолокационной системой. Он доставлял около 100 человек из Екатеринбурга. Экипаж заметил поломку в воздухе и запросил экстренную посадку.