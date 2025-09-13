Путин заявил о планах запуска беспилотных поездов в метро Москвы

Путин заявил о расширении использования автономного транспорта в Москве

Власти Москвы активно внедряют технологии автономного решения, тестируя беспилотные такси и используя новые технологии для борьбы с пожарами и уборкой территорий. Об этом в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвященном Дню города, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что внедрение новых технологий в инфраструктуру города базируется на отечественном программном обеспечении.

«От экспериментов Москва переходит к широкому применению автономного транспорта. Буквально несколько дней назад после двух лет испытаний на регулярные маршруты вышли первые в России беспилотные трамваи. Следующим шагом станет автоматизация метро», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Президент добавил, что вместе с внедрением в городской транспорт современных систем также продолжается активное строительство новых линий столичной подземки — Рублево-Архангельской и Бирюлевской, которые улучшат транспортную доступность для горожан и жителей Подмосковья.

В субботу, 13 сентября, Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый участок Троицкой линии метро из четырех станций, которые обеспечат пассажирам легкую пересадку на МЦК.