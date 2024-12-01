Путин утвердил новый закон о контроле автотранспорта

Президент Владимир Путин подписал закон о поправках, подразумевающих изменения в порядке контроля автотранспорта. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Согласно поправкам, водителям придется проходить весовой и габаритный контроль автомобиля, если этого потребует должностное лицо. Речь идет о рейдах Ространснадзора в рамках федерального госконтроля на автомобильном транспорте.

Поправки в закон исключат возможность отказа водителей и владельцев авто от процедуры осмотра транспорта.

Ранее глава государства подписал два закона о частной охранной деятельности. Один из документов определяет, при каких условиях охранники могут применять силу, спецсредства и оружие. Также закон закрепляет правовые и социальные гарантии для сотрудников ЧОП. Второй документ вводит в правовое поле понятие «частный детектив». Чтобы стать им, необходимо иметь юридическое образование или опыт работы в правоохранительных органах.