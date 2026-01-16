Путин сел за руль беспилотного трамвая «Львенок-Москва»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на выставке образцов беспилотного и автономного транспорта в метродепо «Аминьевское» лично оценили беспилотный трамвай «Львенок-Москва». Видео из кабины показал политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале .

Собянин сопроводил президента по одному из крупнейших метродепо в Европе, которое обслуживает Большую кольцевую линию московской подземки, и показал технику. Президента заинтересовал трамвай «Львенок-Москва», который в 2024 году в тестовом режиме вышел на маршрут № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская». Вместе с градоначальником он вошел в кабину машиниста и сел за руль.

Кроме того, президенту презентовали первый беспилотный поезд. На кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, Собянин рассказал, что на первом этапе он начнет курсировать без пассажиров, только с вагоновожатым и вне графика.

«В течение двух лет мы проведем еще три этапа, и в 2027 году поезд уже пойдет как полностью беспилотный без машиниста и в графике движения. В 2030 году целая линия метро будет уже беспилотной», — сказал мэр Москвы.

После выставки гражданских беспилотных технологий запланировано совещание по вопросам развития автономных систем. Оно тоже пройдет на «Аминьевском».

В Санкт-Петербурге беспилотные трамваи могут появиться к 2030 году, сообщили ранее «Известия». Некоторые составы уже оснастили системой помощи машинисту.