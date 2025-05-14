Автоюрист Воропаев: закон о локализации машин такси нужен для поддержки российского автопрома

Автоюрист Лев Воропаев в интервью RT высказался по поводу нового закона, предусматривающего постепенное введение требований к уровню локализации автомобилей такси.

По мнению специалиста, правительство пытается поддержать отечественный автопром из-за роста ставок по кредитам. Один из способов поддержки — обязать транспортные компании и других участников рынка, занимающихся перевозкой пассажиров, приобретать машины российского производства или авто с большой долей локализации.

Воропаев отметил, что данная инициатива повлияет на стоимость услуг такси, так как неизвестно, какие именно автомобили будут локализованы. Автоюрист надеется, что российский автопром станет более конкурентоспособным.

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