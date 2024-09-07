Путин по видеосвязи принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро

Путин и Собянин открыли первый участок новой Троицкой линии метро

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер поздравил москвичей с этим событием и отметил, что столица достигает выдающихся успехов в сфере строительства метро. Путин назвал это заслугой работников важнейшей отрасли городского хозяйства.

«Это, безусловно, меняет качество жизни людей. Это очень важно», — подчеркнул Путин.

Президент выразил благодарность метростроителям столицы за проделанную работу и поздравил их с Днем города.

Ранее Путин по видеосвязи открыл предприятия на Дальнем Востоке. В регионе запустили комбинат «Озерный» и первую очередь Приморского завода пластиковых труб.