Путин обратился с требованием к авиакомпаниям

Отечественным авиакомпаниям и правительству России необходимо до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что многие перевозчики сейчас используют определенные лазейки для их занижения, поэтому это должно прекратиться.

«По вопросу переезда и отдыха такая проблема есть. С соответствующими руководителями я говорил на эту тему. По-моему, решение есть, оно изложено в кодексе — многодетным семьям необходимо предоставлять льготу в 50% от стандартного тарифа. Но авиационные компании вводят незначительные собственные льготы, однако это ведь не стандартные тарифы уже», — сказал Путин.

Глава государства заявил, что такую практику необходимо полностью прекратить.

«Прошу наше правительство отрегулировать эту проблему вместе с авиакомпаниями не позднее чем 14 января следующего года», — заключил президент.

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