Путин назвал водный транспорт неотъемлемой частью транспортной системы России

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля , он указал, что водный транспорт — неотъемлемая часть транспортной системы страны.

«Водный транспорт является неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы», — указал глава государства.

Путин добавил, что он играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, помогает укреплять межрегиональные и международные связи. В отрасли, подчеркнул президент, трудятся высококвалифицированные специалисты, которые хорошо знают и любят свое дело.

«Вы бережете замечательные традиции своих предшественников, работаете с полной отдачей», — сказал российский лидер.

Компетенция сотрудников водного транспорта, по словам Путина, их энергия и стремление к результату в том числе помогают строить новые современные суда и увеличивать объем пассажирских и грузовых перевозок.

Он также указал на рост качества и доступности предоставляемых услуг. В России, по словам главы государства совершенствуют береговую инфраструктуру и ставят в приоритет обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Путин выразил уверенность, что сотрудники этой сферы и в будущем достойно решат поставленные перед ними задачи на благо России. Путин пожелал специалистам водного транспорта успехов и реализации намеченных планов.