Стало известно, сколько километров дорог восстановят в новых регионах России

Более двух тысяч километров дорог восстановят в новых регионах России за 2 года

В новых субъектах России в общей сложности за период с 2022 по 2024 годы восстановят более двух тысяч километров дорог. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

Вопросы развития транспортной инфраструктуры Азово-Черноморского региона в экономике страны обсудили на сессии в рамках Международной выставки-форума «Россия».

В дискуссии приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Спустя два года с момента воссоединения с Россией в четырех новых регионах капитально отремонтировали более 1350 километров автодорог. Дорожники восстановили стратегически важные объекты. В том числе трассу протяженностью 359 километров из Ростовской области в Крым, которая стала альтернативным проездом на полуостров.

«В планах на 2024 год капитальный ремонт 640 километров автомобильных дорог в новых субъектах», — отметили в «Автодоре».

«Чем больше будет хороших дорог, тем быстрее будут развиваться новые регионы России», — подчеркнул Петушенко.