Высокоскоростные магистрали, которые свяжут Москву с Санкт-Петербургом и Казанью, реализуют. Об этом в ходе своего выступления в программе «Итоги года» заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что проектные работы по строительству высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, уже идут. Новая железная дорога пройдет через Тверь и Великий Новгород.

«Проектные работы уже идут на линии Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань тоже будет реализована», — заявил Путин.

В середине сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что время в пути по высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом займет 2 часа 15 минут.

Глава правительства подчеркнул, что это в два раза превышает возможности курсирующих сейчас между двумя столицами «Сапсанов».