Гудок как символ жизни: как в Донбассе восстанавливают движение поездов
Министр транспорта Андрей Никитин анонсировал восстановление пригородных поездов между Донецком и Мариуполем. При этом ФГУП «Железные дороги Новороссии», отвечающее за перевозки в регионе, еще в начале марта объявило, что электрички из Мариуполя, ранее ходившие только до Волновахи, теперь свяжут город с Ясиноватой, а через нее — и со столицей ДНР. 360.ru погрузился в историю железных дорог региона и выяснил, что для жителей республики будет означать эта новость.
История дороги
Железные дороги появились в Донбассе еще в XIX веке благодаря бурному развитию угольной промышленности. Уже при Александре III уголь начали экспортировать через Азовское море, для чего в 1882 году в эксплуатацию ввели вокзал Мариуполя.
Транспортными вопросами региона занимались крупнейшие умы и кошельки того времени: достаточно сказать, что маршруты разрабатывал Дмитрий Менделеев, а инвестировал в проект Савва Мамонтов.
В советские годы Донецкая железная дорога была одной из ключевых для всего государства. В 1969 году за заслуги перед Родиной ее наградили орденом Ленина.
После развала СССР и вплоть до 2014 года Донбасс оставался одним из лидеров по пассажиро- и грузопотоку во всей Украине. При этом развитие не прекращалось и тогда: так, в 2007 году завершились работы по электрификации участка Дебальцево — Луганск, позволившие запустить между двумя соседними областными центрами прямые электрички.
Донецкая железная дорога с начала конфликта
События в Донбассе не могли не повлиять и на железнодорожную отрасль. Вокзал Донецка, яркое и современное здание которого открыли всего за два года до того, к чемпионату Европы по футболу, на долгие годы оказался отрезан от большой земли — прямо к западу от него установилась линия фронта.
Бои за Ясиноватую, развернувшиеся летом 2014 года, имели стратегическое значение. В городе находится один из крупнейших железнодорожных узлов с огромной сортировочной горкой. Победа ополченцев значительно помогла в становлении ДНР.
Для обслуживания инфраструктуры и техники в самопровозглашенных республиках создали собственные ГУП, в 2023 году постановлением правительства России объединившиеся в единую компанию — «Железные дороги Новороссии».
После начала СВО
Специальная военная операция и освобождение Волновахи, а следом и Мариуполя, позволили начать реконструкцию вокзала Донецка. Его вновь открыли 9 мая 2025 года, приурочив это важнейшее для всего региона событие к 80-й годовщине Победы.
Поскольку эксплуатировавшиеся на линии электропоезда ЭР2Т и ЭР2Р уже не соответствовали российским техническим требованиям, а ЭПЛ2Т луганского производства не получили государственной сертификации, с большой земли начали передавать более современные ЭД4 и ЭД4М.
Глава ДНР Денис Пушилин в феврале заявил, что пока в планах у региона — запустить прямое сообщение с Ростовом-на-Дону. Воссоединить Донецк с Москвой не позволяют не только боевые действия, но и география — прямой маршрут до 2014 года проходил через Харьков, Славянск и Краматорск, которые находятся под контролем Украины.
Тем не менее открытие пригородного движения между Донецком и Мариуполем стало значимой вехой в новейшей истории Донецкой железной дороги и всей республики.