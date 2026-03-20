Гудок как символ жизни: как в Донбассе восстанавливают движение поездов

Министр транспорта Андрей Никитин анонсировал восстановление пригородных поездов между Донецком и Мариуполем. При этом ФГУП «Железные дороги Новороссии» , отвечающее за перевозки в регионе, еще в начале марта объявило, что электрички из Мариуполя, ранее ходившие только до Волновахи, теперь свяжут город с Ясиноватой, а через нее — и со столицей ДНР. 360.ru погрузился в историю железных дорог региона и выяснил, что для жителей республики будет означать эта новость.

История дороги

Железные дороги появились в Донбассе еще в XIX веке благодаря бурному развитию угольной промышленности. Уже при Александре III уголь начали экспортировать через Азовское море, для чего в 1882 году в эксплуатацию ввели вокзал Мариуполя.

Транспортными вопросами региона занимались крупнейшие умы и кошельки того времени: достаточно сказать, что маршруты разрабатывал Дмитрий Менделеев, а инвестировал в проект Савва Мамонтов.

В советские годы Донецкая железная дорога была одной из ключевых для всего государства. В 1969 году за заслуги перед Родиной ее наградили орденом Ленина.

После развала СССР и вплоть до 2014 года Донбасс оставался одним из лидеров по пассажиро- и грузопотоку во всей Украине. При этом развитие не прекращалось и тогда: так, в 2007 году завершились работы по электрификации участка Дебальцево — Луганск, позволившие запустить между двумя соседними областными центрами прямые электрички.