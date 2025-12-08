Запрет на полеты самолетов сняли во Внукове, Домодедове и Жуковском

Ограничения на перелеты сняли в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Пресс-секретарь ФАВТ отметил, что запрет вводили для обеспечения безопасности пассажиров.

Кроме того, отменили ограничения на перелеты в аэропортах Саратова и Пензы. Еще ночью вводили запрет на полеты в Пскове и Калуге.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО сбили беспилотники в пяти районах — в Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском и Чертковском. В последнем повреждения получила ЛЭП, из-за чего село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны были обесточены. В поселке свет восстановили сразу, в хуторах начнут работать в светлое время.