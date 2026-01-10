Аэропорт Пулково усилил состав операционных служб из-за непогоды в Санкт-Петербурге и сложной ситуации, связанной с аномальным снегопадом в московском авиаузле. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту добавили, что обслуживание рейсов на вылет и прилет продолжается в штатном режиме. Потребность в снегоуборочной технике полностью обеспечили, при этом технику для уборки снега задействовали в двукратном объеме от рекомендованных нормативов.

Также усилили смены операционных служб, в том числе персонала, работающего на перроне. По данным аэропорта, в обеспечении операционной деятельности сейчас задействовали около 900 сотрудников.

В Пулково отметили, что основной причиной задержек вылета рейсов в настоящее время остается позднее прибытие воздушных судов.

Ранее петербургский аэропорт опроверг сообщения о том, что самолет якобы застрял в сугробе при выходе на взлетно-посадочную полосу. В пресс-службе подчеркнули, что воздушное судно находилось на стоянке и проходило плановое техническое обслуживание, а не пыталось вырулить на взлетно-посадочную полосу.