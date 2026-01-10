Аэропорт Пулково опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете

Аэропорт Пулково опроверг сообщения о том, что самолет якобы застрял в сугробе при выходе на взлетно-посадочную полосу. Заявление опубликовали официальном телеграм-канале воздушной гавани.

В администрации Пулково обратили внимание, что распространяемая информация не соответствует действительности. По данным аэропорта, воздушное судно находилось на стоянке и проходило плановое техническое обслуживание, а не пыталось вырулить на взлетно-посадочную полосу.

Подчеркнули, что аэропорт ориентируется на оперативную и достоверную информацию для пассажиров и рекомендует получать сведения о работе Пулково только из официальных источников.

Ранее издание 78.ru сообщило, что в Пулково самолет якобы «зарылся» в снег при попытке выхода на полосу и был впоследствии вытянут. Также утверждалось, что из-за сильного ветра некоторые воздушные суда заходят на посадку с боковым креном.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что в аэропорту задержаны и отменены до нескольких десятков рейсов на прилет и вылет.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверяет информацию о задержках рейсов в аэропортах столичного региона.