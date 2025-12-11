Пулково принял 16 рейсов из Москвы в качестве запасного аэропорта

Аэропорт Пулково в качестве запасного принял 16 рейсов из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Сейчас аэропорт готовит самолеты к отправке в столицу. По состоянию на 11:00 в Москву вылетели девять бортов.

«Отменено более 30 рейсов. Авиакомпании предложат пассажирам альтернативное время и даты вылета», — уточнили в Пулково.

Там также напомнили, что в терминале на втором этаже общей зоны работает касса РЖД с возможностью купить железнодорожные билеты.

Ночью 11 декабря Московский регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ. Над столицей закрывали небо, в воздушных гаванях вводили временные ограничения на прием и выпуск рейсов.