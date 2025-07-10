Прототип нового поезда, способного развить скорость до 600 км в час, показали в Китае

На полях Всемирного конгресса высокоскоростных железных дорог, проходящего в Пекине с 8 по 11 июля, продемонстрировали прототип нового поезда маглев, который способен развивать скорость до 600 километров в час. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Новый поезд маглев с электродинамической подвеской на сверхпроводящих магнитах создала компания CCRC Changchun Railway Vehicles. Разработчики рассказали, что подобные составы будут особенно необходимы для курсирования на маршрутах между крупнейшими городами Китая — Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу, Уханем.

По данным компании, представленный поезд изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и углеродного волокна, а также полноразмерных бортовых высокотемпературных сверхпроводящих магнитов. Максимальная скорость составляет 600 километров в час. Длина головного вагона чуть превышает 29 метров, ширина — три метра, а высота — три с половиной метра.

Ранее Китай впервые за четыре года пустил пассажирский поезд в Россию. Первый тестовый рейс по железнодорожным путям состоялся по маршруту Пекин-Москва.