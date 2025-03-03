Китай впервые за четыре года пустил пассажирский поезд в Москву

КНР в тестовом режиме пустила поезд из Пекина в Москву

После длительного перерыва, вызванного пандемией, пассажирский состав Пекин — Москва отправился в тестовый рейс по железнодорожным путям России. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Китайские железнодорожные операторы запустили поезд, включающий вагоны нового образца, ранее не применявшиеся на российской инфраструктуре. По завершении пробного этапа будет определена возможность его регулярного курсирования.

Движение пассажирских поездов между странами прекратилось в 2020 году на фоне глобальных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Первый шаг к восстановлению сообщения между Россией и Китаем власти государств предприняли в декабре 2024 года, когда возобновилось курсирование состава Суйфэньхэ — Гродеково. Теперь же проводится тестирование нового маршрута, который проходит и через территорию Монголии.

В поезд включены двенадцать вагонов, изготовленных на предприятиях КНР. Ранее китайские пассажирские составы уже использовались на российских магистралях, однако нынешняя модификация вагонов ранее не применялась.

На протяжении испытательного маршрута за техническими характеристиками и адаптацией поезда к российской железнодорожной сети следят специалисты обеих стран. Итоги пробного рейса позволят принять решение о запуске маршрута Пекин — Москва на постоянной основе, что станет значительным шагом в возобновлении международного железнодорожного сообщения.

В августе 2024 года Китай также запустил проходящий по территории России туристический поезд.