Простаивающий в Жуковском Superjet продадут с молотка

Корпорация ВЭБ.РФ объявила о проведении аукциона по продаже самолета Superjet-100 с заводским номером 95117. Согласно информации, опубликованной на одной из торговых площадок, авиасудно полностью готово к эксплуатации. РБК ознакомился с документацией.

Несмотря на то, что у самолета нет действующего сертификата летной годности, он полностью готов к эксплуатации. Воздушное судно выпустили в 2016 году.

Аукцион стартует с цены в 2 018 миллионов рублей, с внесением задатка в размере 202 миллионов рублей. Шаг аукциона составляет 2% от начальной стоимости, то есть 40 360 тысяч рублей.

«Самолетом интересовались несколько авиакомпаний», — сообщает источник РБК.

В Жуковском самолет находится на хранении с 2021 года. Сейчас судно законсервировано. С момента начала эксплуатации на нем совершили 2202 полета.

Ранее на торги выставили имущественный комплекс под строительство базы отдыха под Раменском. Он находится в центральной части дачного поселка Удельная. Рядом — санаторий с парком и прудом.