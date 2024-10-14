Имущественный комплекс под строительство базы отдыха выставили на торги под Раменском

Имущественный комплекс в поселке Удельная в Раменском городском округе выставили на торги. Принять участие в аукционе может любой желающий, подав заявку до 10 февраля.

Как пояснили в Министерстве жилищной политики Московской области, в лот входит участок 0,72 гектара и объекты недвижимости площадью 132,2 квадратных метров. На территории можно построить базу отдыха.

Комплекс находится в центральной части дачного поселка Удельная в окружении частных домов. Рядом расположен санаторий с парком и прудом. До места удобно добираться — сюда ходят автобусы до остановки «Удельная» или электрички до станции МЦД-3 «Удельная».

До прямого выезда на Егорьевское шоссе — 2,8 километров, также можно выехать на Новорязанское шоссе — 7,8 километров. Расстояние до МКАД — 19 километров.

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