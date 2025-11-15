Прокуратура заинтересовалась задержками рейсов в Пулково из-за снегопада

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия после массовых задержек вылетов из петербургского аэропорта Пулково. Как сообщили в официальном Telegram-канале ведомства, 15 ноября из-за неблагоприятных погодных условий задержали рейсы в Нарьян-Мар, Казань, Самару, Иваново, Чебоксары, Москву, Баку, Хабаровск, а также в Калининград, Новосибирск, Уфу и Шарм-эш-Шейх.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров и проверяет, своевременно ли авиакомпании предоставляют весь набор положенных услуг. При этом отмечается, что сам аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются более 20 рейсов и столько же — на прилет. Ранее оператор воздушной гавани, компания «Воздушные ворота Северной столицы», сообщала, что Пулково успешно справился с первым снегопадом: спецтехника работала всю ночь, а аэропорт продолжал принимать и отправлять рейсы.

В компании также уточнили, что часть задержек связана не с погодой в Петербурге, а с ограничениями в других аэропортах и поздним прибытием зарубежных бортов.