Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой поездов в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура следит за тем, чтобы права пассажиров железной дороги в столичном регионе соблюдались. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня утром из-за ледяного дождя в Москве задерживаются поезда на Савеловском и Ленинградском направлениях.

«Прокуратура осуществляет мониторинг указанной ситуации, в случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Из-за непогоды Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы. На МЖД создали оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды.

Ранее движение поездов на участке Лобня — Бескудниково восстановили. Поезда МЦД-1 и дальнего следования следуют с увеличенными интервалами.