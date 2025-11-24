МЖД перешла на усиленный режим работы из-за ледяного дождя: где есть задержки

Из-за ледяного дождя и ухудшения погоды Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Сейчас на радиальных линиях Московского узла работают 24 локомотива с вибропантографами и специальные установки для очистки контактной сети от наледи. На некоторых подстанциях включили схемы подогрева контактной подвески для профилактики.

«В связи с ухудшением погодных условий в настоящее время на участке Лобня — Бескудниково поезда следуют по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим в пути задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области», — отметили в ведомстве.

Движение на других радиальных линиях проходит с небольшими отклонениями от расписания.

На Московской железной дороге создали оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды.

Железнодорожники восстановили движение на участке Лобня — Бескудниково Савеловского направления МЖД. Поезда МЦД-1 и дальнего следования идут с увеличенными интервалами.

«Продолжаются работы по ликвидации последствий ледяного дождя в Мосузле и введению в график поездов радиальных направлений МЖД», — уточнили в пресс-службе.

На сильные задержки в движении поездов в понедельник утром в беседе с 360.ru пожаловались несколько пассажиров.

«Савеловское направление, электричка с Дмитрова на Москву, задержка больше часа», — рассказал один из мужчин.

По словам другого пассажира, задержки есть почти всех направлениях.

«На Ярославском приехал +15 минут, но пишут что люди и дольше ехали. Даже экспрессы задерживаются», — добавил он.

Накануне москвичей предупредили о надвигающемся ледяном дожде, жителей и гостей города призвали проявлять максимальную осторожность за рулем и передвигаться на небольшой скорости, а также не оставлять детей без присмотра и обходить шаткие конструкции.