Прокуратура проверит жалобы на жару в поездах до Кисловодска

Пассажиры поездов пожаловались на неработающие кондиционеры. Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила о проведении проверки по этому поводу.

Транспортные прокуроры проверят соблюдение температурного режима в пассажирских поездах сообщением Анапа — Екатеринбург, Ростов-на-Дону — Кисловодск и Ростов-на-Дону — Минеральные Воды. При необходимости надзорное ведомство примет меры реагирования.

О жаре в «ласточке» из Ростова-на-Дону в Минеральные Воды рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости». Кондиционеры вышли из строя, окна не открывались, из-за чего температура воздуха в поезде поднялась до +46 градусов. Пассажиры позвонили на горячую линию РЖД и в МЧС, некоторые за свой счет пересели в другие поезда.

В Москве из-за аномальной жары на транспортных узлах бесплатно раздавали питьевую воду. Бутылки можно было получить на городских вокзалах и станциях Московских центральных диаметров. «Известия» сообщили, что аналогичную акцию провели госавтоинспекторы в Подольске.