ЦППК продлила раздачу воды пассажирам до 11 июля из-за жары

В связи с аномально высокой температурой воздуха в Москве и Подмосковье Центральная пригородная пассажирская компания продолжает акцию по раздаче бесплатной питьевой воды. Волонтеры будут работать на крупнейших транспортных узлах 10 и 11 июля.

Воду сегодня и завтра с 14:00 до 17:00 можно будет получить на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.

Кроме того, бесплатно утолить жажду можно будет на станциях Московских центральных диаметров «Выхино», «Одинцово», «Площадь трех вокзалов», а также «Тушинская»,

Отдельная точка раздачи будет действовать на железнодорожной станции Мытищи Ярославского направления.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: носить головные уборы, избегать длительного пребывания на открытом солнце и поддерживать водный баланс организма.