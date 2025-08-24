Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров при задержках авиарейсов

В воздушной гавани Кемерово имени Леонова из-за позднего прибытия самолетов задерживаются рейсы авиакомпании «Северный ветер» в Петербург и Сочи. Вылета ожидают более 350 пассажиров, в их числе 20 детей.

В аэропорту Новокузнецк имени Волынова объявили задержки рейсов в Казань и Петербург.

«Ожидают выполнения рейса более 300 пассажиров, из них 37 детей», — добавили в прокуратуре.

В Москву и Екатеринбург из Барнаула не могут улететь пассажиры «Уральских авиалиний» и Red Wings. В Омске задерживаются рейсы «России» и «Икара» в Петербург и Казань. Пассажиры ожидают вылетов в Норильске, Томске и Горно-Алтайске.

«Транспортными прокуратурами осуществляются адресные надзорные мероприятия, в аэропортах проводится работа по защите прав пассажиров», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что петербургский аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты.