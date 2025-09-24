Прокуратура поможет пассажирам задержанных рейсов в Хабаровске и на Камчатке

Прокуроры проведут надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в Хабаровске и на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В среду, 24 сентября, из-за позднего прибытия судна задержался больше чем на четыре часа вылет из Хабаровска в Москву авиакомпании «Аэрофлот». Отправления ожидают больше 400 пассажиров.

На Камчатке судно задержалось из-за технических обстоятельств и плохого самочувствия одного из пассажиров, которое обернулось вынужденной посадкой в Екатеринбурге.

Правоохранители проконтролируют соблюдение прав пассажиров в период ожидания и предоставление им обязательных услуг. В случаях нарушений гражданам порекомендовали обращаться к дежурному прокурору Дальневосточной транспортной прокуратуры по телефону: 8 (924) 201-5760.

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево задержал 48 рейсов из-за ограничений на полеты, которые ввели на фоне угрозы атаки беспилотников на столицу.