Производителей бензина уличили в разбавлении топлива

На автомобильных заправках в России стали разбавлять бензин. Махинации с топливом проводят, чтобы удержать цены, рассказал НСН глава Союза автосервисов РФ Юрий Валько.

Ранее десятки автомобилей Geely 2025 года вышли из строя. У некоторых водителей машины теряли управление прямо во время пути. Причина — поломки двигателей.

Как сообщал Telegram-канал Baza, Geely Motors обвинила в произошедшем российский бензин, подчеркнув, что машины не адаптированы к разному качеству топлива, которое используется в России. Валько допустил такой сценарий.

«Производители российского бензина начали экономить на качестве из-за невозможности повышать цены. Между этими слухами и тем, что произошло, есть связь. Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов», — отметил он.

Эксперт отметил, что нечто подобное уже случалось на некоторых заправках на рубеже нулевых и десятых годов. Ситуация может повториться.

Чтобы решить проблему, китайский концерн начал обновлять программное обеспечение, по крайней мере, на моделях Geely Monjaro. Однако Валько не уверен, что это поможет.

«Если опустить программное обеспечение автомобиля для того, чтобы он смог сжигать бензин более низкого качества, например АИ-92, то тогда это может помочь в чем-то», — сказал он.

В другом случае перепрошивка перепрошивка автомобиля не поможет. Чтобы изменить ситуацию, нужно ужесточить контроль за качеством бензина.

Ранее экономист Александр Фролов спрогнозировал рост средней стоимости бензина в ряде регионов в октябре от 2 до 6% в неделю. Эксперт связал это с высокими оптовыми ценами и особенностями системы ценообразования. Он добавил, что система ценообразования на российском топливном рынке не предусматривает значительного снижения среднегодовых показателей.