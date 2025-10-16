Экономист Фролов спрогнозировал рост средней стоимости бензина в ряде регионов в октябре

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов в интервью радио Sputnik высказал свои предположения относительно цен на топливо в октябре. Эксперт подчеркнул, что система ценообразования на топливном рынке России практически исключает снижение среднегодовых показателей.

Специалист отметил, что в течение октября можно ожидать роста средних цен в некоторых регионах. Этот рост может достигать от 2 до 6% в неделю. Он связал это с высокими оптовыми ценами и особенностями системы ценообразования.

По мнению Фролова, сейчас бессмысленно прогнозировать уровень подъема цен в среднем по стране из-за возможных внешних факторов. Однако если ситуация будет развиваться как в 2023–2024 годах, то к ноябрю-декабрю можно ожидать снижения средних цен в некоторых регионах.

Важнейшим фактором, влияющим на розничные цены, экономист назвал высокие оптовые котировки, которые, в свою очередь, диктуют оптовые цены. Нет прямой трансляции оптовых цен в розничные, но есть косвенная, которая приводит к резкому подъему цен у некоторых сетей, заключил эксперт.