Сегодня 12:23 Рекордная жара в столичном регионе: как спасаются москвичи? Синоптик Ильин: жара в Московском регионе начнет спадать на следующей неделе 0 0 0 Эксклюзив

Общество

Прогноз погоды

Погода

Погода в Москве

Москва

Жара

В столичном регионе уже неделю стоит аномальная жара, столбики термометров поднялись до +35 градусов. Пассажирам в транспорте стали бесплатно раздавать воду, пляжи города и области переполнены. Как москвичи спасаются от рекордного зноя и чего ждать от погоды дальше — в материале 360.ru.

Как москвичи справляются с рекордной жарой Температура в Москве и Подмосковье бьет рекорды, в автобусах воздух прогревается до +39 градусов. Жители спасаются от жары всеми возможными способами: в бассейнах, на реках и озерах.

Пляжи в парках, на окраинах Москвы и в Подмосковье заполонили люди. Особым спросом в такую знойную погоду пользуются прохладительные напитки, арбузы и дыни.

Из-за жары городские службы работают в режиме повышенной готовности, аварийные бригады коммунальных предприятий дежурят круглосуточно. Особое внимание уделили бесперебойной работе систем жизнеобеспечения. Власти усилили контроль над работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур. МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором призвало москвичей избегать перегрева, исключить обращение с открытым огнем, быть внимательными и осторожными.

Когда спадет жара: прогноз погоды на июль — 2025 В субботу в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, рассказал 360.ru синоптик, военный метеоролог Александр Ильин. «Поэтому кратковременное охлаждение произойдет, но лишь кратковременное, которое ненадолго нас спасет от палящей жары, да и то не всем выпадет эта честь, потому что эти кучевые дождевые облака будут носить очаговый характер. <… > Грозы планируются сегодня», — объяснил специалист.

Фото: 360.ru

Развитие достаточно мощных конвективных облаков начнется во второй половине дня. Высота верхней границы будет достигать тропосферы, при такой ситуации не исключен град. «Завтра тоже будет грозовое положение, вероятность дождей уже побольше, вероятность гроз выше», — отметил Ильин.

Жара начнет спадать на следующей неделе. «Уже в понедельник, потихонечку, потихонечку, потихонечку жара отпускает. Завтра +30… +32 в Москве, не +35… +36. С понедельника и всю следующую рабочую неделю воздух в Москве и Московской области будет прогреваться до значения +24… +29. Может быть, в какие-то дни до +30 градусов дотянет», — рассказал синоптик. По его словам, практически ни один день не обойдется без кратковременных летних дождей, в понедельник тоже ожидаются грозы.

Плюс еще и сегодня, и в воскресенье, и в понедельник, при грозе порывы ветра стоит указывать до 15-20 метров в секунду. Достаточно опасное явление. Александр Ильин синоптик

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на 19-20 июля В субботу, 19 июля, температура не будет отличаться ничем особым от предстоящей рабочей недели. «Кратковременные дождички тоже по прогнозу будут иметь место, а вот в воскресенье, в общем-то, непонятный какой-то тренд. Понятный тренд — может посвежеть градусов до +20. А насколько это вот достоверно, издалека, из сегодняшнего дня, сложно сказать», — подчеркнул синоптик. По его словам, в целом пока сложно спрогнозировать погоду на следующие выходные, но не исключена тенденция к тому, что в воздухе посвежеет.

Причина жары в столичном регионе Аномальная жара в Москве и Подмосковье обусловлена влиянием антициклона, центр которого расположен на севере европейской территории России, рассказал Ильин. «Именно такое его положение позволяет вытянуться гребню антициклона на юг, вплоть до Каспия. Мы, находясь в западной части от оси этого гребня антициклона, попадаем в юго-восточные южные погодообразующие потоки, которые приносят нам из Малой Азии хорошо прогретый, раскаленный воздух», — объяснил специалист.

При отсутствии облаков солнечная радиация практически не рассеивалась, напрямую достигала подстилающей поверхности. Нижний слой атмосферы сильно прогревался, в результате чего температура достигала 30-36 градусов.

На следующей неделе такого счастья не будет. Немножко к нам зайдет воздух из Западной Европы, где сейчас достаточно холодно. Польшу, например, заливает дождями. Как я уже сказал, посвежеет до +24…+29 градусов. Ночи тоже станут более свежими, уже до +14…+19 градусов температура будет понижаться. Какая-то небольшая свежесть ночью будет заходить в города. Александр Ильин синоптик

Как пережить аномальную жару Синоптик посоветовал в первую очередь не нервничать, вести себя спокойно, ровно дышать и не напрягаться. «По возможности тяжелый физический труд перенести на более позднее время или на более ранние утренние часы, когда еще солнце не поднимается так высоко над горизонтом. Легкие, обдуваемые одежды, головные уборы, шляпы. Не надо стесняться и мужчинам широкополых шляп, бейсболки на крайний случай», — рекомендовал Ильин.

Фото: 360.ru

Головные уборы защитят от перегрева и солнечных ударов. Также от жары спасут водные процедуры — обливание и купание в водоемах и бассейнах. «Обливание не только спасает организм, но и поднимает настроение. Я не говорю холодной водой, просто нормальной теплой водой. Обливание в качестве дурачества», — заключил эксперт.