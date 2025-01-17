Проезд по системе «Платон» подорожает для грузовиков

Стоимость тарифа «Платон» вырастет на 19 копеек с 1 февраля 2025 года. Грузовики свыше 12 тонн будут платить за проезд по федеральным дорогам 3,34 рубля за километр пробега, сообщила пресс-служба Роставтодора.

«В рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе „Платон“ составит 3,34 рубля за километр пробега. Текущий размер платы — 3,05 рубля за километр пробега», — уточнили в сообщении.

Тариф госсистемы «Платон» увеличивают ежегодно, основываясь на фактической инфляции за предыдущий год. Расчет размера платы проводят в период с 10 по 20 января. Инфляция в России за 2024 год составила 9,52%.

На сегодняшний день в системе «Платон» зарегистрированы более 1,915 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн. В Роставтодоре отметили, что четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

Ранее сообщалось, что «Автодор» заготовил 230 тысяч тонн хлоридов и 296 тысяч тонн песко-соляной смеси для обработки дорог зимой. Более 1,6 тысячи единиц спецтехники планируется использовать для обеспечения безопасности дорожного движения.