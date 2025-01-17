«Автодор» усилил контроль за безопасностью зимних трасс

Круглосуточный мониторинг метеоусловий помогает «Автодору» в режиме реального времени отслеживать ситуацию на трассах. Для борьбы с гололедом компания заготовила 230 тысяч тонн чистых хлоридов и 296 тысяч тонн песко-соляной смеси. Экипажи аварийных комиссаров готовы оказывать помощь водителям круглосуточно.

Парк спецтехники для очистки трасс «Автодора» от снега и льда включает более 1,6 тысячи единиц, включая комбинированные машины.

Вести круглосуточный мониторинг погоды помогают свыше 120 метеостанций. Они анализируют данные более чем по 10 параметрам, включая температуру поверхности асфальта. Это позволяет контролировать состояние дорожного полотна.

На скоростных участках «Автодора» круглосуточно дежурят 140 экипажей службы аварийных комиссаров. Они нужны для оперативной помощи водителям и предупреждения ДТП. Вызвать аваркомов можно в любое время дня и ночи, набрав короткий номер *2323.