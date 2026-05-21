Проект самолета «Ладога» передали Министерству обороны

Проект ближнемагистрального самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановили, наработки передали Министерству обороны, но первый полет состоится до конца 2026 года. Об этом сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков, его слова привел ТАСС .

На базе «Ладоги» военные хотят создать грузовой самолет — либо с рампой, либо с боковой дверью. Возможен и пассажирский вариант, однако тоже в интересах оборонного ведомства.

«Первый полет нам разрешено выполнить, поэтому мы планируем самолет достроить и поднять в 2026 году», — добавил инженер.

Самолет должен был заменить Ан-24, Ан-26 и Як-40.

