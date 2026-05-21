Проект самолета «Ладога» передали Министерству обороны
Проект ближнемагистрального самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановили, наработки передали Министерству обороны, но первый полет состоится до конца 2026 года. Об этом сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков, его слова привел ТАСС.
На базе «Ладоги» военные хотят создать грузовой самолет — либо с рампой, либо с боковой дверью. Возможен и пассажирский вариант, однако тоже в интересах оборонного ведомства.
«Первый полет нам разрешено выполнить, поэтому мы планируем самолет достроить и поднять в 2026 году», — добавил инженер.
Самолет должен был заменить Ан-24, Ан-26 и Як-40.
Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что испытания российских самолетов SJ-100 и МС-21 идут по графику и уже вышли на продвинутую стадию.