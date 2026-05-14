Глава ОАК заявил, что испытания SJ-100 и МС-21 находятся на продвинутой стадии

Испытания российских самолетов SJ-100 и МС-21 идут по графику и уже вышли на продвинутую стадию. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха на Х Съезде Союза машиностроителей России .

«Испытания сертификационных самолетов „Суперджет“ и МС-21 проходят успешно, в соответствии с графиком, хорошим темпом. Находятся на продвинутой стадии», — сказал Бадеха.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил журналистам, что поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 начнутся в конце 2026 года или в первом квартале 2027-го.

Он отметил, что сертификация двигателя ПД-8 должна завершиться одновременно с получением сертификата на сам самолет. Сроки начала поставок будут зависеть от процедуры передачи бортов заказчику.

Мантуров добавил, что ранее озвученные планы по объемам выпуска самолетов сохраняются на перспективу до 2030 и 2035 годов.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что двигатель ПД-8 прошел все сертификационные испытания.