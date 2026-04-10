Продажи третьей модели под брендом Volga начнутся летом

Третьим автомобилем в линейке Volga станет кроссовер K40, его продажи начнутся летом. Об этом заявило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу бренда.

По информации «За рулем», в основу модели лег китайский кроссовер Geely Atlas. Предположительно, на российском рынке предложат два двигателя: 1,5 литра мощностью 181 лошадиная сила или двухлитровый на 218 «лошадей». Коробка передач — семиступенчатая роботизированная, привод передний.

Собирать автомобиль будут в Нижнем Новгороде на бывших мощностях Volkswagen.

В марте автозавод «Москвич» отказался от производства кроссовера модели 5. Проект закрыли после выпуска тестовой партии. При этом несколько сотен выпущенных автомобилей можно эксплуатировать, поскольку они успешно прошли сертификацию.