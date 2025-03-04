Автоэксперт Пыленок: цена на российские машины должна начинаться от 500 тысяч

Глава «АвтоВАЗа» выразил обеспокоенность снижением спроса на российские автомобили. На складах концерна скопилось около 100 тысяч машин при норме в 60 тысяч. Автоэксперт из Екатеринбурга Геннадий Пыленок в беседе с «ФедералПресс» предложил свой способ поддержки отечественного автопрома.

Он считает, что реальная цена российских авто должна быть от 500 тысяч до одного миллиона рублей, а не в два раза дороже, как сейчас.

Пыленок предлагает использовать половину суммы, собранной с утильсбора в прошлом году (а это один триллион рублей), в качестве субсидий за проданные автомобили. Это может повлиять на снижение цен и увеличение спроса.

Эксперт отметил, что льготы, предоставленные государством отечественным автомобилестроителям, сложно посчитать. Потребитель фактически платит за финансовые проблемы «АвтоВАЗа». В результате россияне предпочитают ремонтировать старые автомобили и откладывают покупку новых.