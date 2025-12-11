Пробки в Москве впервые за год достигли 10 баллов

Пробки в Москве достигли максимальных значений. По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером 11 декабря загруженность дорог столицы составила 10 баллов.

На карте видно, что наиболее сложная ситуация сложилась в центре столицы, а также на подъездах к ней. Значительные затруднения движения отмечены в районе Марьиной Рощи, на основных магистралях, ведущих к железнодорожным вокзалам — Ленинградскому, Казанскому, Курскому и Рижскому. Плотное движение наблюдается на Садовом и Бульварном кольце, в районе станций метро «Цветной бульвар», «Сухаревская», «Красные Ворота» и «Курская».

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает ситуацию в 8 баллов. По информации ЦОДД, интенсивное движение наблюдается преимущественно в центральной части города. Средняя скорость потока составляет около 23 километра в час.

Наибольшие затруднения отмечены на Можайском шоссе, набережной Тараса Шевченко и улице Грузинский Вал. В то же время свободно движение на проспекте Генерала Дорохова, Мичуринском проспекте и Каширском шоссе в направлении из центра.

В ЦОДД утверждают, что на движение влияют локальные ограничения, погодные условия, мелкие ДТП и ремонтные работы.

Утром на дорогах в Подмосковье насчитали один миллион машин. Это на 4,3% меньше средних значений прошлого месяц.