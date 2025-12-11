Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 11 декабря

Фото: Развязка между Каширским и Володарским шоссе / Медиасток.рф

Один миллион машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 11 декабря. Это на 4,3% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.