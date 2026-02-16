Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за мощного снегопада

На Москву обрушился сильный снегопад, пробки в городе почти максимальные. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Сильный снегопад — движение в городе интенсивное. Настоятельно рекомендуем по возможности отказаться от авто в пользу метро. Или перенести поездку на более позднее время — после 20:30», — заявили в дептрансе.

На МКАД и МСД движение затрудняют буксующие фуры. Водителям грузовиков рекомендовали планировать маршрут с учетом погоды и не перегружать машину.

По данным сервиса «Яндекс Карты», заторы в Москве достигли девяти баллов вечером 16 февраля.

Синоптик Евгений Тишковец ранее предупредил жителей столицы о непогоде. Из-за Балканского циклона Москву накрыли метели.