Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за мощного снегопада
На Москву обрушился сильный снегопад, пробки в городе почти максимальные. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
«Сильный снегопад — движение в городе интенсивное. Настоятельно рекомендуем по возможности отказаться от авто в пользу метро. Или перенести поездку на более позднее время — после 20:30», — заявили в дептрансе.
На МКАД и МСД движение затрудняют буксующие фуры. Водителям грузовиков рекомендовали планировать маршрут с учетом погоды и не перегружать машину.
По данным сервиса «Яндекс Карты», заторы в Москве достигли девяти баллов вечером 16 февраля.
Синоптик Евгений Тишковец ранее предупредил жителей столицы о непогоде. Из-за Балканского циклона Москву накрыли метели.