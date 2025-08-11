Очередь из 1,6 тысячи автомобилей скопилась у Крымского моста

Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон

Утром в понедельник с обеих сторон у Крымского моста скопилась очередь из 1620 автомобилей. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о текущей ситуации на транспортном переходе.

Авторы канала уточнили, что 1290 транспортных средств находятся со стороны Тамани. Время ожидается примерно в три часа.

Также 330 транспортных средств остаются со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр. Время ожидания — около часа.

Проезд по Крымскому мосту открыли только для легковых машин, автобусов и микроавтобусов. Грузовые автомобили следуют на полуостров с помощью Керченской паромной переправы либо по маршруту через новые регионы России.

Депутат Михаил Шеремет объяснял, что большие пробки на Крымском мосту — сезонное явление, связанное с огромным потоком отдыхающих. Он призвал гостей полуострова с пониманием отнестись к ситуации.