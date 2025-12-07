Пробки парализовали Петербург из-за открытия ТЦ

Открытие ТЦ «Голливуд» вызвало огромные пробки на трех проспектах в Петербурге

Транспортный коллапс произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга после открытия торгового центра «Голливуд». Заторы наблюдались в районе Коломяжского проспекта, сообщил РБК.

Днем 7 декабря встали все дороги рядом с торговым комплексом и станцией метро «Пионерская». Пробки парализовали движение сразу на трех проспектах — Коломяжском, Богатырском и Испытателей.

Организатор перевозок предупредил петербуржцев о серьезных задержках общественного транспорта. Опоздание более чем на 30 минут зафиксировали по 20 автобусным и троллейбусным маршрутам, поэтому автомобилистов попросили заранее планировать маршруты.

Также ситуацию усугубили дорожные ограничения, связанные с работами водоканала по прокладке труб на Коломяжском проспекте.

