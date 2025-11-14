Город в белом тумане. Метель парализовала Мурманск и область

В Мурманске и ближайших населенных пунктах вечером наблюдается практически нулевая видимость из-за сильной метели — это подтверждают снимки, которые прислали 360.ru очевидцы. На кадрах — плотная снежная стена, заметенные дворы, автомобили, покрытые толстым слоем снега, и свет фонарей, едва пробивающийся сквозь пургу.

По данным Shot , в регионе идет непрерывный снегопад с прошлой ночи, порывы ветра достигают 25–30 метров в секунду. Это уже привело к перекрытию нескольких федеральных трасс, задержке около 20 авиарейсов и перебоям с электроснабжением.

Местные жители рассказывают, что на дорогах — масштабные пробки, видимость минимальная. В разных районах фиксируются обрывы линий электропередачи, падение деревьев и даже новогодних елок. В Ленинском районе частично пропадало электричество.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится как минимум до начала следующей недели. Городские службы переведены в режим повышенной готовности и работают над устранением последствий стихии.

В Москве и Подмосковье осадки могут начаться после 21:00, а своего ночного пика они могут достичь к 03:00 субботы. По прогнозам синоптиков, возможен дождь, переходящий в снег.