Пробки на дорогах Москвы достигли семи баллов

Вечером в понедельник в Москве образовались серьезные пробки, достигшие семи баллов. Следует из данных сервиса «Яндекс Пробки». Парализован центр города.

Ситуацию осложняют многочисленные аварии. На некоторых участках протяженность заторов достигает нескольких километров.

«По данным ЦОДД, загруженность дорог составляет семь баллов — планируйте поездки на авто после 20:30», — также сообщила пресс-служба Дептранса.

Средняя скорость движения по городу составляет 23 километра в час. Сейчас наблюдается активное движение в центре города, на МКАД, а также на ТТК в районе Савеловской эстакады. На Волоколамском шоссе по пути в область. На шоссе Энтузиастов по направлению из города.

Водителей призвали заранее планировать маршрут перед поездкой.

В конце января фуры заблокировали движение на въездах в Москву из-за снегопада. Самые большие пробки образовались на Горьковском шоссе и шоссе Энтузиастов.