Правила посадки на поезда дальнего следования изменятся с 1 сентября

Пассажиры дальних маршрутов смогут купить билеты и сесть на поезда по биометрии

Пассажиры поездов дальнего следования смогут оформить билеты и пройти посадку с помощью биометрических данных с 1 сентября. Кабмин утвердил изменения в правила перевозок, с документом ознакомилось РИА «Новости» .

В России расширят возможности для пассажиров, приобретающих билеты на поезда дальнего следования и высокоскоростные маршруты. Помимо традиционных способов регистрации они смогут использоваться сервис биометрической идентификации для оформления билетов и посадки.

Благодаря обновленным нормам станет доступна Единая система идентификации и аутентификации и Единая биометрическая система. Главное, чтобы у перевозчика имелась такая техническая возможность.

Ранее в Минтрансе сообщали, что в ряде российских аэропортов пассажиров будут пускать в самолеты по биометрии. Нововведения внедрят в 2028–2029 годах.