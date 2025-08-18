Правила посадки на поезда дальнего следования изменятся с 1 сентября

Пассажиры поездов дальнего следования смогут оформить билеты и пройти посадку с помощью биометрических данных с 1 сентября. Кабмин утвердил изменения в правила перевозок, с документом ознакомилось РИА «Новости».
В России расширят возможности для пассажиров, приобретающих билеты на поезда дальнего следования и высокоскоростные маршруты. Помимо традиционных способов регистрации они смогут использоваться сервис биометрической идентификации для оформления билетов и посадки.
Благодаря обновленным нормам станет доступна Единая система идентификации и аутентификации и Единая биометрическая система. Главное, чтобы у перевозчика имелась такая техническая возможность.
Ранее в Минтрансе сообщали, что в ряде российских аэропортов пассажиров будут пускать в самолеты по биометрии. Нововведения внедрят в 2028–2029 годах.
